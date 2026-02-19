la cina si sblocca a milano cortina primi ori con snowboard e freestyle

La Cina ottiene i primi medaglie d’oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina a causa delle ottime performance nello snowboard e nel freestyle. La squadra cinese ha mostrato grande determinazione sulla neve, sorprendendo gli avversari con manovre precise e coraggiose. In particolare, gli atleti cinesi hanno dominato le discipline di freestyle, conquistando il podio in modo inatteso. La competizione si è fatta più interessante con queste prime vittorie, mentre gli spalti si riempiono di tifosi entusiasti. La gara continua con molte aspettative per i prossimi giorni.

LIVIGNO (ITALPRESS) – La Cina si sblocca e conquista i suoi primi ori ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Il primo in ordine di tempo lo conquista nello snowboard Su Yiming che, nel giorno del suo 22esimo compleanno, dopo il bronzo nel Big Air, vince la finale di slopestyle a Livigno. Decisiva la prima run (82,41) che gli consente di battere la concorrenza del giapponese Taiga Hasegawa (82,13) e lo statunitense Jake Canter (79,36). Per Su è la quarta medaglia a cinque cerchi della carriera: quattro anni fa vinse l'argento nello slopestyle e l'oro nel big air. “C'era sicuramente molta pressione sulle spalle – confessa il fresco 22enne originario di Jilin – Mi sento davvero fortunato ad essere finalmente riuscito a mettermi al collo questo oro, significa tantissimo per me. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it

