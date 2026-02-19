La Casa della Comunità Potenziato l’ospedale | arrivano altri due medici

La Casa della Comunità è diventata un punto di riferimento per il quartiere, e questa volta il motivo è l’aggiunta di due medici all’ospedale. La causa è il potenziamento dei servizi sanitari, che ha portato all’arrivo di specialisti in più. La struttura ha migliorato le sue capacità di assistenza, riducendo i tempi d’attesa per i pazienti. La presenza di nuovi professionisti rafforza l’offerta sanitaria locale, offrendo più assistenza e cure immediate a cittadini e residenti. La direzione sanitaria annuncia l’inizio delle nuove attività già da questa settimana.

di Claudio Roselli "Casa della Comunità hub" e due nuovi professionisti nella medicina dell’ospedale. Buone nuove dall’incontro dei giorni scorsi fra i sindaci della Valtiberina e la direzione della Asl Toscana Sud Est sulla riorganizzazione dei servizi sanitari. I dipartimenti sanitari ed amministrativi, gli ospedali e il territorio sono interessati da un profondo cambiamento, non solo per la creazione di nuove strutture, ma anche per le innovazioni che riguardano i processi di cura, legata all’informatizzazione e alle nuove tecnologie. Il direttore generale dell’azienda, dottor Marco Torre, si è soffermato in particolare sulla recente introduzione del " fascicolo sanitario elettronico " e della " cartella clinica informatizzata ", che consentono a tutti i professionisti della sanità di avere a disposizione, in qualsiasi luogo si trovino, le informazioni cliniche necessarie per prendersi cura del paziente senza dover ripetere esami. 🔗 Leggi su Lanazione.it

