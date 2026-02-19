Krstovic insidia il posto di Scamacca Prove di tridente in vista del Napoli

Krstovic rischia di scalzare Scamacca nella formazione dell’Atalanta, dopo aver mostrato buone prestazioni in allenamento. La causa è la crescente competitività tra i due attaccanti, che si prepara a sfidare il Napoli domenica pomeriggio. La squadra si è allenata a Zingonia dopo il rientro dalla Germania e ora valuta la formazione migliore per la partita. L’allenatore sta testando diverse combinazioni, con l’obiettivo di scegliere il tridente più efficace contro gli avversari. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

ATALANTA. L’Atalanta, rientrata mercoledì 18 dalla Germania, giovedì 19 si è allenata a Zingonia in vista del delicato match casalingo di domenica 22 (ore 15) contro il Napoli e Krstovic si candida per un posto da titolare. Sempre fermi De Ketelaere, il belga ne avrà ancora per un mese, e Raspadori, Jack dovrebbe rientrare prima, mister Palladino deve studiare il tridente da opporre ai campioni d’Italia e una delle opzioni prevede che Krstovic possa giocare al centro dell’attacco in sostituzione di Scamacca, molto in difficoltà nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund. A sinistra dovrebbe essere confermato Zalewski (uno dei più positivi in Germania), mentre a destra avanza la sua candidatura Samardzic al posto di Pasalic, titolare in coppa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Krstovic insidia il posto di Scamacca. Prove di tridente in vista del Napoli Asta benefica maglie Atalanta: Scamacca insidia il primato di de RoonA pochi giorni dalla chiusura, l’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025» prosegue con successo. Leggi anche: Atalanta, il tridente ritrovato: Palladino riaccende Lookman, Scamacca e De Ketelaere Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Krstovic insidia il posto di Scamacca. Prove di tridente in vista del Napoli; L’esplosione di Nikola Krstovic: cinque gol nelle ultime sei giornate, è lui l’arma in più dell’Atalanta. Krstovic insidia il posto di Scamacca. Prove di tridente in vista del Napolidelicato match casalingo di domenica 22 (ore 15) contro il Napoli e Krstovic si candida per un posto da titolare. ecodibergamo.it Krstovic sfonda il Bologna, Atalanta al 7° posto. Palladino su Scamacca: Nulla di grave...L'Atalanta vince anche senza Scamacca, l'uomo del momento. Sbancato il Dall'Ara, dopo aver affondato 2-0 il Bologna nel segno del degno sostituto del centravanti italiano: Nikola Krstovic, mister 20 ... tuttomercatoweb.com