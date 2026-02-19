Knutsen a Prime | Non abbiamo giocato una grande partita e siamo stati fortunati nel risultato al ritorno…

Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo Glimt, ha dichiarato che la squadra non ha giocato bene nella partita contro l’Inter e si è affidata alla fortuna per ottenere il risultato. La sua squadra ha subito vari attacchi e ha mostrato alcune lacune in fase difensiva, ma alla fine è riuscita a portare a casa la vittoria. Knutsen ha anche annunciato che al ritorno affronteranno la sfida con più determinazione, consapevoli delle difficoltà che li aspettano. La partita ha lasciato molti dubbi sulla prestazione dei norvegesi.

Inter News 24 L'allenatore del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, ha commentato così la vittoria ottenuta contro l'Inter in Champions League. Intervenuto nel corso del postpartita di Bodo Glimt Inter, il tecnico dei norvegesi Kjetil Knutsen ha commentato così la vittoria ottenuta nel playoff d'andata di Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. PAROLE – « La partita non è stata perfetta, non abbiamo giocato una grande partita, siamo anche stati fortunati nel risultato: abbiamo segnato tre bei gol, ma siamo stati un po' fortunati. Era solo l'andata, il ritorno sarà molto difficile ». LE FORMAZIONI UFFICIALI Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen. Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augu