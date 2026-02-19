Klaus Davi ha avuto un malore nella notte a causa di un forte affaticamento e problemi di pressione. Il giornalista si trovava in un hotel di Roma quando ha iniziato a sentirsi male, richiedendo assistenza medica immediata. I medici hanno accertato che la causa principale è stata una crisi di pressione, probabilmente legata a stanchezza e stress accumulato. Davi si trova attualmente sotto osservazione, mentre continua a ricevere cure. La sua condizione resta sotto controllo.

Paura per Klaus Davi. Il giornalista e massmediologo ha avuto un malore nella notte, mentre si trovava in un hotel romano. Una nota fa sapere che Davi si è sentito male nella nottata di ieri, quando pernottava all’hotel Clodio, vicino a via Teulada. Il giornalista alloggiava lì poiché l’albergo è in prossimità degli studi di Agorà, la trasmissione condotta da Roberto Inciocchi a cui avrebbe dovuto partecipare questa mattina. I controlli medici hanno poi diagnosticato “una condizione di forte affaticamento fisico “. Cosa è successo a Klaus Davi. “Le condizioni sono buone, ma dovrà osservare qualche giorno di riposo assoluto”, sono le parole del suo staff. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Klaus Davi, malore nella notte: “Affaticamento fisico e problemi di pressione molto forti”. Ecco come sta

Malore per Klaus Davi, salta l’ospitata ad Agorà: “Forte affaticamento”, come sta ora il giornalistaKlaus Davi ha avuto un malore improvviso vicino agli studi Rai di Roma, a causa di un forte affaticamento.

“Ricoverato in ospedale”. Klaus Davi, le sue condizioniKlaus Davi è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un improvviso malore durante una notte in hotel.

