KJ Simpson firma un contratto two-way con i Denver Nuggets

KJ Simpson ha firmato un contratto two-way con i Denver Nuggets, una mossa dettata dalla necessità di rinforzare le rotazioni esterne della squadra. Simpson, giovane playmaker proveniente dall’università, si è distinto durante il draft grazie alla sua velocità e capacità di penetrazione. I Nuggets puntano su di lui per aumentare la profondità nel ruolo di point guard, soprattutto nelle partite in cui vogliono alternare i giocatori più esperti. La firma arriva dopo un periodo di valutazioni e prove sul campo.

Le dinamiche della NBA impongono, spesso, mosse mirate a rafforzare le rotazioni esterne. In questa logica, i Denver Nuggets sembrano orientati a inserire KJ Simpson nel roster con un contratto di tipo two-way, scelta volta a offrire maggiore flessibilità e opportunità di sviluppo per il giocatore, senza vincolare immediatamente la zona degli assetti contrattuali. La franchigia è pronta a ufficializzare l’ingaggio di kj simpson in una formula che permette di valutare le sue prestazioni sia in regular season sia nel contesto del programma di sviluppo; l’operazione non implica subito un contratto standard. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - KJ Simpson firma un contratto two-way con i Denver Nuggets Peyton Watson costretto a fermarsi: stop per il giocatore dei Denver NuggetsPeyton Watson dovrà fermarsi a causa di uno stiramento al ginocchio sinistro. Jokic firma una tripla doppia e trascina i Nuggets alla vittoria sui BullsNikola Jokic mette a segno una tripla doppia e guida i Denver Nuggets alla vittoria contro i Chicago Bulls. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Danilo Gallinari è tornato a Denver ed è stato omaggiato così dai Nuggets #SportMediaset facebook Jokic sigla un’altra tripla doppia e i Denver Nuggets si impongono sui Chicago Bulls @Sportando x.com