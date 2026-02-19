KJ Simpson firma un contratto two-way con i Denver Nuggets

KJ Simpson ha firmato un contratto two-way con i Denver Nuggets, una mossa dettata dalla necessità di rinforzare le rotazioni esterne della squadra. Simpson, giovane playmaker proveniente dall’università, si è distinto durante il draft grazie alla sua velocità e capacità di penetrazione. I Nuggets puntano su di lui per aumentare la profondità nel ruolo di point guard, soprattutto nelle partite in cui vogliono alternare i giocatori più esperti. La firma arriva dopo un periodo di valutazioni e prove sul campo.

Le dinamiche della NBA impongono, spesso, mosse mirate a rafforzare le rotazioni esterne. In questa logica, i Denver Nuggets sembrano orientati a inserire KJ Simpson nel roster con un contratto di tipo two-way, scelta volta a offrire maggiore flessibilità e opportunità di sviluppo per il giocatore, senza vincolare immediatamente la zona degli assetti contrattuali. La franchigia è pronta a ufficializzare l'ingaggio di kj simpson in una formula che permette di valutare le sue prestazioni sia in regular season sia nel contesto del programma di sviluppo; l'operazione non implica subito un contratto standard.

