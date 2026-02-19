Kelly perché non è il miglior difensore della Serie A? Analisi della sua stagione c’è un difetto dell’inglese che rischia di ‘rovinare’ tutto

Da juventusnews24.com 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kelly, difensore della Juventus, ha avuto una stagione con alti e bassi, ma il suo più grande problema riguarda la concentrazione nei momenti decisivi. Nei match più importanti, commette errori che costano punti alla squadra, come contro l’Inter dove ha sbagliato un appoggio chiave. Questo difetto, che si ripete spesso, mette in discussione il suo ruolo di leader difensivo. La sua capacità di mantenere la calma sotto pressione potrebbe decidere il suo futuro in bianconero. La prossima partita sarà decisiva per capire se saprà reagire.

di Paolo Rossi Kelly, dentro alla stagione del difensore della Juventus. Perché non è il migliore della Serie A? C’è un difetto che rischia di ‘rovinare’ tutto. Prendete un difensore elegante, capace di impostare, insuperabile di testa e letale negli inserimenti. Poi, aggiungete un tasto di spegnimento improvviso che rischia di rovinare tutto. La seconda stagione di Lloyd Kelly in maglia Juventus è un ottovolante di emozioni, un misto tra prestazioni da autentico top player europeo e scivoloni dilettantistici. Eppure, tirando le somme, l’inglese si è rivelato un acquisto di primissima fascia, modellatosi perfettamente sulle richieste di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kelly perch233 non 232 il miglior difensore della serie a analisi della sua stagione c8217232 un difetto dell8217inglese che rischia di 8216rovinare8217 tutto
© Juventusnews24.com - Kelly, perché non è il miglior difensore della Serie A? Analisi della sua stagione, c’è un difetto dell’inglese che rischia di ‘rovinare’ tutto

Leggi anche: Kelly Juventus, l’inglese sboccia a Bologna! Si incolla a Dallinga e fa un figurone al Dall’Ara: voto altissimo per il difensore inglese

Leggi anche: Kelly Juve, Tuttosport esalta il difensore inglese: «Tutto un altro giocatore rispetto allo scorso anno, anche Spalletti decisivo». La pagella

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Perché Conceiçao, Kelly, Romagnoli e Miretti non giocano Juventus-Lazio: infortunio, scelta tecnica o squalifica? La motivazione; La rivincita di Kelly, nuovo leader della difesa della Juve; Champions e razzismo, Lloyd Kelly massacrato di insulti: Accetto le critiche, non queste frasi; Spalletti: Rispondo così su Bremer! Cambiaso, Kelly, Cabal, Yildiz e oggi tre passi indietro.

Pagina 4 | Torna allo zoo, Kelly non resta in silenzio e denuncia l'insulto razzista: cosa è successoIl difensore della Juventus ha preso posizione dopo la frase ingiuriosa che gli è stata rivolta: Le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze ... tuttosport.com

kelly perché non èDisfatta Juve col Galatasaray, è bufera su Yildiz, Kelly, Cabal e Thuram: mare di critiche anche per SpallettiDisfatta Juve col Galatasaray, è bufera su Yildiz, Kelly, Cabal e Thuram: mare di critiche anche per Spalletti. Il ko in Champions scatena la furia dei tifosi. sport.virgilio.it