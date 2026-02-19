Kelly dice no aria tesa in casa Juve | cos’è successo

Kelly ha deciso di dire no, creando tensione all’interno della Juventus. La causa è la delusione per la recente sconfitta in Champions League, che ha portato a discussioni tra i giocatori e lo staff. La situazione si è fatta più complicata quando Kelly, uno dei membri chiave, ha espresso chiaramente il suo disappunto. La squadra si trova ora sotto pressione, mentre i tifosi aspettano risposte concrete dalla società. La prossima settimana sarà decisiva per capire come si muoveranno le parti coinvolte.

Risveglio movimentato per la Juve il giorno dopo la disfatta in Champions League: le ultimissime dalla Continassa. Ko pesantissimo per la Juve in Champions League. I bianconeri vengono travolti dal Galatasaray nella gara di andata degli spareggi valevoli per gli ottavi di finale e adesso la qualificazione al turno successivo è compromessa. Servirà un'impresa all'undici di Spalletti per ribaltare tra una settimana il 5-2 rimediato ieri sera allo stadio 'Ali Sami Yen'. I calciatori della Juve (Ansa) – Calciomercato.it I tifosi bianconeri, in queste ore, hanno ampiamente criticato la prestazione di alcuni calciatori e a finire sul banco degli imputati è anche Lloyd Kelly, senza ombra di dubbio tra i migliori della Juve in questa prima metà di stagione. Juventus, decisione presa: arrivano novità importanti su Yildiz, Conceicao e Kelly verso il match con la Lazio. Cos'è successoLa Juventus sta preparando le ultime mosse prima della sfida contro la Lazio. Condò e Di Canio demoliscono il calcio italiano umiliato in Champions. Di Canio smonta Malen, Cambiaso, Kelly ("un tonno") e Spalletti che lo esalta e dice che il Pisa (comunista) è scarso Di Canio: MALEN DA NOI FA IL FENOMENO, MA IN EUROP Lloyd Kelly ai microfoni di 'CBSSports': PREMIER E SERIE A A CONFRONTO – "Dal punto di vista tattico c'è una differenza evidente e, da difensore, è una cosa che si nota subito. In Italia c'è una vera mentalità difensiva: tanti difensori leggendari