Il match tra KAA Gent e Cercle Brugge si gioca venerdì 20 febbraio alle 20:45, aprendo il turno 26 della Jupiler League. Il KAA Gent cerca di migliorare la posizione in classifica dopo alcune partite senza vittoria, mentre il Cercle Brugge punta a consolidare il suo ritmo. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. La partita si svolge allo stadio Ghelamco Arena, con circa 15.000 tifosi attesi.

Anticipo del turno numero 26 di Jupiler League belga che vede il KAA Gent impegnato in casa contro il Cercle Brugge. I buffaloos sono risaliti in piena zona playoff, al quinto posto e ad un solo punto dall’Anderlecht quarto. A Charleroi è arrivato il quarto successo esterno stagionale, che é una boccata d’ossigeno dopo 2 risultati negativi. I Vereniging vengono dal derby cittadino perso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - KAA Gent-Cercle Brugge (venerdì 20 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi anche: KAA Gent-Cercle Brugge (venerdì 20 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Standard Liegi-KAA Gent (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.