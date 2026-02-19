KAA Gent-Cercle Brugge venerdì 20 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra KAA Gent e Cercle Brugge si giocherà venerdì 20 febbraio alle 20:45, dopo che il campionato belga ha ripreso il suo ritmo. La partita si svolge allo stadio Ghelamco Arena, dove i padroni di casa cercano di recuperare punti importanti in classifica. Il Cercle Brugge, invece, punta a consolidare la propria posizione. Entrambe le squadre arrivano con motivazioni diverse, pronte a dare il massimo sul campo. I tifosi attendono un match acceso e pieno di emozioni.

Anticipo del turno numero 26 di Jupiler League belga che vede il KAA Gent impegnato in casa contro il Cercle Brugge. I buffaloos sono risaliti in piena zona playoff, al quinto posto e ad un solo punto dall'Anderlecht quarto. A Charleroi è arrivato il quarto successo esterno stagionale, che é una boccata d'ossigeno dopo 2 risultati negativi. I Vereniging vengono dal derby cittadino perso.