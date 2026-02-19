Juventus Women Wolfsburg 0-1 LIVE | traversa di Capeta

La Juventus Women perde contro il Wolfsburg per 1-0, dopo una traversa di Capeta nel secondo tempo. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso allo stadio di Torino, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. La Juventus ha tentato di reagire, ma ha trovato una difesa tedesca solida e attenta. La rete decisiva è arrivata al 70°, lasciando le bianconere fuori dalla prossima fase della Champions League. La squadra torinese dovrà ora concentrarsi sulle prossime sfide nazionali.

di Mauro Munno Juventus Women Wolfsburg: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei playoff di Women's Champions League. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juventus Women affronta la gara di ritorno dei playoff di Women's Champions League allo Stadium contro il Wolfsburg: le bianconere ripartono dal 2-2 dell'andata e sognano l'approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Wolfsburg 0-1: sintesi e moviola. 60? Beerensteyn scivola – Sul più bello l'olandese non riesce a colpire davanti a De Jong. Brava nella chiusura Carbonell 56? Traversa Capeta – Rovesciata in area, enorme occasione dopo una conclusione ribattuta da Beccari e un tentativo svirgolato da Godo.