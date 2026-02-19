Juventus-Wolfsburg oggi Champions League calcio femminile 2026 | orario tv programma streaming

La Juventus affronta oggi il Wolfsburg alle 18:45 nella partita di ritorno dei play-off di Champions League femminile 2026. La causa è la sconfitta dell’andata, che ha messo le due squadre di fronte a una sfida decisiva per l’accesso alla fase a gironi. Le bianconere cercano di ribaltare il risultato negativo e di qualificarsi alla competizione principale. La partita si gioca allo Juventus Stadium, davanti ai tifosi che sperano in una vittoria. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e in streaming.

O dentro, o fuori. Oggi, giovedì 19 febbraio, alle 18:45 si gioca Juventus-Wolfsburg, match di ritorno valido per i play-off della UEFA Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Si tratta di un match da non sbagliare per le ragazze di Massimiliano Canzi, reduci da un pareggio beffa nella gara di andata. Riavvolgiamo velocemente il nastro. Sette giorni fa infatti in Germania le bianconere si sono rese artefici di una lodevole prestazione, tanto da portarsi in vantaggio per 0-2, salvo poi subire la rimonta delle rivali, brave prima ad accorciare le distanze per poi ripristinare gli equilibri in pieno recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Juventus-Wolfsburg oggi, Champions League calcio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Dove vedere in tv oggi Juventus-Manchester United, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streamingStasera alle 21:00, lo stadio La Marmora-Pozzo di Biella ospita il match tra Juventus e Manchester United, valido per l'ultimo turno della Champions League femminile 2025-2026. Dove vedere in tv Sankt Pölten-Juventus oggi, Champions League calcio femminile: orario, programma, streamingOggi, martedì 9 dicembre alle 18:45, la Juventus si prepara a sfidare Sankt Pölten nella quinta giornata della fase a girone della Champions League femminile 2025-2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: UWCL | Wolfsburg-Juventus Women | La partita; LIVE Wolfsburg-Juventus 2-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: non bastano le reti di Ana Capeta e Vangsgaard, finisce in pareggio; Dove vedere Wolfsburg-Juventus femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Juventus, fai di nuovo la storia! Bianconere allo Stadium col Wolfsburg per un posto nei quarti. Women's Champions League, Juventus-Wolfsburg: probabili formazioni e dove vederla in tvTorino si prepara a vivere una serata di grande calcio femminile. Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 18:45, la Juventus Women ospita il Wolfsburg Women all’Allianz Stadium per il ritorno dei playoff d ... torinotoday.it Dove vedere in tv Juventus-Wolfsburg, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streamingLa Juventus Women torna protagonista in Europa e scende in campo contro il Wolfsburg per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Women’s Champions League ... oasport.it UWCL | La conferenza stampa di Canzi e Walti alla vigilia di Juventus-Wolfsburg Alla vigilia della sfida contro il Wolfsburg, valida per il match di ritorno dei playoff della UEFA Women's Champions League, Massimiliano Canzi e Lia Walti hanno presentato nell facebook #Juventus, Women per la storia in Champions: #Canzi e #Walti sul Wolfsburg x.com