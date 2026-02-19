Juventus vs Como ventiseiesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La partita tra Juventus e Como si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie A 20252026, a causa della posizione in classifica delle due squadre. I bianconeri cercano una vittoria per risalire in classifica e mantenere vive le speranze di qualificarsi in Champions League. I lariani, invece, puntano a conquistare punti importanti per avvicinarsi all’obiettivo europeo. La sfida si svolge allo Juventus Stadium, dove i tifosi aspettano di vedere una gara intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. L’incontro è in programma questa sera alle 20.45.
Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bianconeri devono raccogliere un risultato positivo per provare a riprendersi il quarto posto, mentre i lariani vogliono continuare a sognare l’Europa. Juventus vs Como si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo Juventus Stadium. JUVENTUS VS COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Settimana da incubo per i bianconeri, reduci da due sconfitte, in campionato e Champions League, contro Inter e Galatasaray. La squadra di Spalletti ha momentaneamente perso il quarto posto, distante un punto, e vuole assolutamente riprenderselo per non fallire l’unico obiettivo di questa stagione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Frosinone vs Empoli, ventiseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaFrosinone contro Empoli, la partita si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie B 20252026, perché entrambe le squadre vogliono migliorare la posizione in classifica.
Venezia-Pescara, ventiseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaVenezia e Pescara si affrontano nella ventiseiesima giornata di Serie B 20252026, una partita che si gioca perché entrambe vogliono cambiare il proprio destino in campionato.
FANTACALCIO: CONSIGLI 25ª GIORNATA | Analisi partite e Indici di schierabilità su FantaLab
Argomenti discussi: Juventus-Como: orario e dove vederla in TV e streaming; Calendario Juventus Serie A Enilive 2025/2026: tutte le partite; Dove vedere Atalanta-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Prossimo turno Serie A, 26ª Giornata: date e orari Sky e DAZN.
Juventus-Como: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Juventus-Como in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 26^ giornata di Serie A. fantacalcio.it
Serie A, gli arbitri della 26esima giornata: la decisione di Rocchi su La Penna, Doveri per Juventus-Como, Chiffi per Atalanta-NapoliResi noti gli arbitri della ventiseiesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 20 febbraio a lunedì 23 febbraio ... sport.virgilio.it
Arbitri Serie A, le designazioni della 26^ giornata: Doveri arbitrerà Juventus-Como #SkySport #SkySerieA x.com
Como, Galatasaray e Roma: la #juventus si gioca questa e la prossima stagione in 7 giorni. Tutti devono fare di più, ma #spalletti ha chiaramente già bocciato un gruppetto di giocatori - Il mio intervento a @radiobianconera facebook