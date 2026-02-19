La partita tra Juventus e Como si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie A 20252026, a causa della posizione in classifica delle due squadre. I bianconeri cercano una vittoria per risalire in classifica e mantenere vive le speranze di qualificarsi in Champions League. I lariani, invece, puntano a conquistare punti importanti per avvicinarsi all’obiettivo europeo. La sfida si svolge allo Juventus Stadium, dove i tifosi aspettano di vedere una gara intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. L’incontro è in programma questa sera alle 20.45.

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bianconeri devono raccogliere un risultato positivo per provare a riprendersi il quarto posto, mentre i lariani vogliono continuare a sognare l’Europa. Juventus vs Como si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo Juventus Stadium. JUVENTUS VS COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Settimana da incubo per i bianconeri, reduci da due sconfitte, in campionato e Champions League, contro Inter e Galatasaray. La squadra di Spalletti ha momentaneamente perso il quarto posto, distante un punto, e vuole assolutamente riprenderselo per non fallire l’unico obiettivo di questa stagione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Como, ventiseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Frosinone vs Empoli, ventiseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaFrosinone contro Empoli, la partita si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie B 20252026, perché entrambe le squadre vogliono migliorare la posizione in classifica.

Venezia-Pescara, ventiseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaVenezia e Pescara si affrontano nella ventiseiesima giornata di Serie B 20252026, una partita che si gioca perché entrambe vogliono cambiare il proprio destino in campionato.

FANTACALCIO: CONSIGLI 25ª GIORNATA | Analisi partite e Indici di schierabilità su FantaLab

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.