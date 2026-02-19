Juventus un giocatore in partenza | il prezzo è fissato trattative in corso con il Lione

La Juventus verifica la tenuta del reparto difensivo in una stagione che sta mettendo a nudo criticità rilevanti. La gestione della retroguardia, sotto i riflettori per una serie di risultati negativi, apre una fase di riflessione sul mercato estivo. In questo contesto emergono segnali concreti su Federico Gatti, valutato per una possibile cessione e al centro di diversi interessi esteri destinati a verificarsi nei prossimi mesi. La flessione difensiva della squadra è stata evidenziata dalle statistiche recenti, con una trentina di gol subiti in confronti tra campionato e coppe. Gli esiti negativi includono il confronto con la Lazio, il derby d’Italia e le sconfitta contro Atalanta e Galatasaray, che hanno accelerato la necessità di una riflessione strategica sul reparto arretrato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Calciomercato Juve, quel bianconero è pronto a lasciare Torino? Fissato il prezzo per la cessione! Contatti con il LioneL’attaccante della Juventus, Marco Rossi, potrebbe lasciare Torino a causa delle poche opportunità di gioco.

Gatti lascia la Juve? Fissato il prezzo per la cessione. Contatti con il LioneLa Juventus ha deciso di vendere Gatti dopo aver stabilito il prezzo di cessione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mauro: Cambiaso ha 15' a partita in cui può combinare di tutto. Ma per me non è uscito per il giallo...; Marotta: Gesto di Bastoni non leale, con una simulazione la Juve ha guadagnato 70 milioni; Weah ricorda l’addio alla Juventus: L’OM ha preso un giocatore a pezzi e senza fiducia; Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni.

C’è una Juve in bilico, i giocatori che possono lasciare: in estate rivoluzione e tre colpi topBisogna alzare il livello: quante volte Luciano Spalletti ha ripetuto queste parole, specialmente durante la sessione di mercato invernale? Il riferimento è alla necessità di non comprare tanto per oc ... msn.com

L'ex nazionale olandese Bryan Roy: Koopmeiners giocatore fantastico, ma la Juventus non è al top...L'ex nazionale olandese Bryan Roy, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche delle difficoltà avute da Teun Koopmeiners alla Juventus: ... tuttojuve.com

Comunale ironizza su Inter-Juve: “Separazione delle carriere… arbitro e giocatore non insieme” Satira tagliente, ironia senza filtri. Vincenzo Comunale, attore e tifoso del SSC Napoli, commenta così le polemiche nate dopo Inter-Juventus e l’episodio legato all facebook

La #Juventus continua a lavorare per #KoloMuani, il giocatore da un’apertura forte alla Juve! I bianconeri sono in attesa del Tottenham, domani si entrerà nel vivo. I bianconeri stanno insistendo con l’approvazione di Spalletti [Fabrizio Romano] x.com