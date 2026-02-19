Juventus Spezia Under 16 4-1 | l’arbitro esce in barella accompagnato dallo staff medico GARA SOSPESA

Durante la partita tra Juventus e Spezia Under 16, l’arbitro è stato costretto a uscire in barella dopo un infortunio grave, con lo staff medico che gli è subito accorso. La gara è stata immediatamente sospesa per permettere le cure. La partita si svolgeva nella diciottesima giornata del campionato 202526 e aveva visto un primo tempo equilibrato. La sospensione ha creato molta sorpresa tra i presenti, mentre i giocatori si sono fermati a guardare. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Modena in trasferta ospita lo Spezia nella gara valevole per la diciottesima giornata di campionato, risultato di 4-1 sino alla sospensione: ha seguito LIVE il match. Juventus Spezia Under 16 4-1: sintesi e moviola. 60? GARA SOSPESA- Gara definitivamente sospesa, il direttore di gara, Masciandaro di Collegno è stato accompagnato fuori dal campo in barella a causa di un problema fisico.