Juventus Spezia Under 16 2-0 LIVE | Rolando raddoppia col mancino!

La Juventus Under 16 ha battuto lo Spezia 2-0 grazie a una doppietta di Rolando, che ha segnato con il mancino. La partita si è giocata oggi nella diciottesima giornata del campionato 202526. La squadra bianconera ha dominato il pallino del gioco e ha creato diverse occasioni pericolose. Lo Spezia ha tentato di reagire, ma senza riuscire a segnare. Gli juventini hanno mantenuto il risultato fino al fischio finale. La vittoria rafforza la posizione in classifica dei padroni di casa.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Modena in trasferta ospita lo Spezia nella gara valevole per la diciottesima giornata di campionato, si rigioca dopo il 4-1: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 16 2-0: sintesi e moviola. 14? Prova a reagire la squadra ospite, per ora nessuna apprensione per Brostic 11? RADDOPPIO JUVE- Rolando insiste vince un rimpallo, col sinistro a incrociare infila sul palo più lontano 10? Samà cerca una giocata di fino sulla sinistra, esagera un po’ e perde il pallone 7? Che azione di Krediet- il centrocampista parte in conduzione ma viene trattenuto, sul finale commette fallo e l’arbitro fischia una punizione in favore dello Spezia 5? GOL DELLA JUVE- Salvai si procura e realizza una punizione splendida con il mancino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Spezia Under 16 2-0 LIVE: Rolando raddoppia col mancino! Juventus Sassuolo Under 16 2-0 LIVE: Rolando raddoppia!La Juventus Under 16 batte il Sassuolo 2-0 nella sedicesima giornata del campionato 202526. Leggi anche: Juventus Cesena Under 16 2-0 LIVE: Rolando raddoppia con un gol meraviglioso da fuori! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Infortunio dell'arbitro e sospensione forzata: il match sarà da ripetere; Pianeta Aquilotti: i risultati delle formazioni nazionali - Spezia Calcio; Ritorno degli ottavi di finale per U16 e U15; Under 16 Serie A-B – Risultati 17° giornata e classifiche aggiornate. juventus spezia under 16Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Pagelle Juventus Spezia Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata del campionato 2025/26Pagelle Juventus Spezia Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Spezia Under 15: i voti ... juventusnews24.com Il recupero fra #JUVENTUS #UNDER16 e #Spezia Segui qui il live del match facebook La #JUVENTUS #UNDER15 ne rifila 7 allo #Spezia Le analisi sul match x.com