Juventus Omar Valentini non ha dubbi | Meglio vincere l’Europa League che arrivare banalmente agli ottavi di Champions – VIDEO

Juventus, Omar Valentini ha parlato così delle ambizioni europee dei bianconeri dopo la sconfitta contro il Galatasaray. Le dichiarazioni. Omar Valentini, match analyist House of Calcio, ha parlato così delle ambizioni europee della Juventus nella nuova puntata di Tribuna Juve con Paolo Rossi su . ULTIMISSIME JUVE LIVE PAROLE – « Io sono molto convinto che vincere aiuti a vincere e che tornare a essere eventualmente per la Juventus una potenza, una realtà europea, possa tranquillamente passare anche attraverso competizioni di livello più basso. Far l’Europa League e farla per vincere. Vale di più che fare la Champions League per arrivare banalmente solo agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus qualificata ai playoff di Champions League: cosa serve per andare agli ottavi all’ultima giornataLa Juventus si avvicina all’ultima giornata di Champions League con la qualificazione ai playoff già assicurata.

Juventus, McKennie e Kalulu sono i giocatori chiave di Spalletti. Vediamo l’analisi tattica e che cosa non ha funzionato in ChampionsJuventus, McKennie e Kalulu sono i giocatori chiave di Spalletti. Vediamo l’analisi tattica e che cosa non ha funzionato in Champions Omar Valentini, match analyist House of Calcio, ha analizzato la J ... juventusnews24.com

Valentini: Juve, si vede la mano di Spalletti. Openda e David non sono prime punteAntonello Valentini è stato ospite di Tmw Radio nel settimanale appuntamento con l'Editoriale. La Juventus di Spalletti sta iniziando a dare delle buone risposte? Di sicuro è una Juventus diversa ... tuttomercatoweb.com

