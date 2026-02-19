Juventus infortunio Bremer | le condizioni

Gleison Bremer ha subito un infortunio durante la partita di Champions League, causando preoccupazioni in casa Juventus. Il difensore brasiliano si è fermato dopo uno scontro con un avversario, rendendo necessario un approfondito controllo medico. La società ha comunicato che le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, ma al momento sembra che non ci siano rischi di lungo termine. I tifosi sperano che Bremer possa tornare presto in campo, anche se i tempi di recupero ancora non sono chiari.

Le condizioni di Bremer La Juventus può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Gleison Bremer dopo l'infortunio subito in Champions League. Il difensore è stato costretto a uscire per un problema muscolare lasciando il posto a Federico Gatti, il rischio era quello di una possibile lesione. Bremer si è infortunato durante la partita della Juventus contro il Galatasaray, creando un problema per la squadra. Bremer si è infortunato durante la partita contro il Galatasaray, lasciando il campo in modo immediato. Sospiro di sollievo in casa Juventus in merito all'infortunio di Bremer. Il centrale difensivo brasiliano, infatti, non ha subito lesioni gravi. Uscito malconcio dalla sfida contro il Galatasaray, Bremer è attualmente al J Medical per sottoporsi ad esami strumentali.