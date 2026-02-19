Juventus-Galatasaray | sensazioni contrastanti

La Juventus ha subito una sconfitta schiacciante contro il Galatasaray nel primo turno dei playoff di Champions League, con un punteggio complessivo di 5-2. La causa principale è stata una prima metà di gioco difficile, durante la quale i turchi hanno segnato tre gol in rapida successione. I bianconeri hanno tentato di reagire, ma hanno lasciato troppo spazio agli avversari. La squadra di Allegri si prepara ora alla sfida di ritorno, consapevole della necessità di migliorare la propria difesa.

La Juventus ha vissuto una partita a due facce nel primo leg dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, terminato poi con un pesante 5-2 complessivo. Ma è proprio l’analisi del primo tempo a lasciare Spalletti con sensazioni contrastanti: reazione rapida e di qualità individuale, ma anche segnali di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Galatasaray: sensazioni contrastanti Lemmens: "Sensazioni positive e contrastanti verso Conegliano-PerugiaLemmens ha espresso sentimenti misti dopo la partita tra Conegliano e Perugia, sottolineando quanto il risultato sia stato fondamentale per la squadra in un periodo complicato. Federica Brignone e gli ultimi dubbi olimpici, oggi le prime prove a Cortina: “Sensazioni contrastanti”Federica Brignone si allena oggi a Cortina per le prime prove in vista delle Olimpiadi. Juventus Galatasaray'a Üstünlük Kuracak Bir Takm Deil. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle: Yildiz bloccato (5), incubo Cabal (4), Kelly in bambola (4)L'andata dei play-off di Champions League tra Galatasaray e Juventus si conclude con una brutta sconfitta per la squadra di Spalletti: ko 5-2. msn.com Juventus, il Galatasaray punta Koopmeiners ma le parti sono distantiIl Galatasaray continua a guardare con grande attenzione al mercato italiano alla ricerca di rinforzi di qualità per il proprio centrocampo. Dopo aver valutato diverse opzioni, il club turco sta ... it.blastingnews.com Como, Galatasaray e Roma: la #juventus si gioca questa e la prossima stagione in 7 giorni. Tutti devono fare di più, ma #spalletti ha chiaramente già bocciato un gruppetto di giocatori - Il mio intervento a @radiobianconera facebook #Juventus, sospiro di sollievo per #Bremer: nessuna lesione, nel mirino il Galatasaray x.com