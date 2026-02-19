Juventus e Heineken insieme | tutti i dettagli della nuova partnership

La Juventus ha annunciato una partnership con Heineken, che diventa il nuovo birrificio ufficiale del club. La causa di questa collaborazione è l’obiettivo di coinvolgere i tifosi in modo più diretto, offrendo loro un’esperienza più coinvolgente durante le partite. Heineken fornirà bottiglie e lattine nelle aree dedicate, creando un punto di incontro tra sostenitori e sponsor. La campagna promozionale partirà già dalla prossima partita casalinga, coinvolgendo i fan con eventi e offerte esclusive. La novità riguarda anche le aree hospitality dello stadio.

