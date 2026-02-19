Juventus | Comolli e Chiellini squalificati a lungo dopo il Derby d’Italia

Comolli e Chiellini sono stati squalificati a lungo dopo il derby tra Juventus e Inter, che ha visto tafferugli e proteste dai tifosi. La decisione è arrivata in seguito alle diverse infrazioni commesse durante la partita, tra cui comportamenti antisportivi e invasioni di campo. Le sanzioni mirano a prevenire ulteriori incidenti e a ristabilire l’ordine negli stadi italiani. La Juventus dovrà affrontare le conseguenze di questo episodio, che ha sollevato molte polemiche tra gli appassionati. La partita si è conclusa con una pesante ricaduta sulla squadra.

"> Juventus, multe e squalifiche dopo il Derby d’Italia. SASSUOLO, ITALIA – 6 GENNAIO: Damien Comolli, Direttore Generale della Juventus, osserva prima della partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Juventus FC al Mapei Stadium Città del Tricolore il 6 gennaio 2026 a Sassuolo, Italia. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) Recentemente, la dirigenza della Juventus e alcuni dei suoi giocatori hanno ricevuto multe e squalifiche a seguito dell’acceso Derby d’Italia, disputato sabato scorso in Serie A. Tra i nomi coinvolti ci sono Damien Comolli e Giorgio Chiellini, oltre ai giocatori Pierre Kalulu, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu che sono stati puniti per comportamenti scorretti emersi durante e dopo la partita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

