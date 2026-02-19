Damien Comolli e Giorgio Chiellini sono stati sanzionati dopo gli scontri nel Derby d’Italia. La causa sono stati i pesanti diverbi tra i due durante l’intervallo, scatenati dall’espulsione di Kalulu. Le decisioni disciplinari hanno portato alla loro inibizione, limitando la loro partecipazione alle prossime partite. La rissa ha attirato l’attenzione di tifosi e media, creando tensione tra le squadre coinvolte. La federazione ha deciso di intervenire per mantenere l’ordine nel campionato, mettendo fine alle discussioni tra i protagonisti.

Sono arrivate le sanzioni per Damien Comolli e Giorgio Chiellini per il parapiglia verificatosi durante l’intervallo del Derby D’Italia dopo l’espulsione di Kalulu. Il parapiglia a San Siro Al momento del rientro negli spogliatoi delle due squadre, sulle scale che portano nella pancia di San Siro, Luciano Spalletti, Matteo Fabris L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Comolli e Chiellini inibiti per gli scontri del Derby d’Italia

Inter-Juventus, inibiti Comolli e Chiellini: stangata del giudice sportivo sulla dirigenza bianconeraIl giudice sportivo ha sanzionato Comolli e Chiellini, dopo che si sono scontrati nel tunnel degli spogliatoi durante l'intervallo della partita tra Inter e Juventus.

Juventus, Chiellini e Comolli inibiti dal Giudice Sportivo dopo l’Inter: ma cosa significa? Ecco quello che potranno e non potranno fare i due dirigenti bianconeriIl Giudice Sportivo ha deciso di inibire Chiellini e Comolli dopo l’incidente avvenuto durante la partita tra Juventus e Inter, per evitare che possano partecipare alle prossime gare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.