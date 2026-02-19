Juventus Comolli e Chiellini inibiti per gli scontri del Derby d’Italia
Damien Comolli e Giorgio Chiellini sono stati sanzionati dopo gli scontri nel Derby d’Italia. La causa sono stati i pesanti diverbi tra i due durante l’intervallo, scatenati dall’espulsione di Kalulu. Le decisioni disciplinari hanno portato alla loro inibizione, limitando la loro partecipazione alle prossime partite. La rissa ha attirato l’attenzione di tifosi e media, creando tensione tra le squadre coinvolte. La federazione ha deciso di intervenire per mantenere l’ordine nel campionato, mettendo fine alle discussioni tra i protagonisti.
Sono arrivate le sanzioni per Damien Comolli e Giorgio Chiellini per il parapiglia verificatosi durante l'intervallo del Derby D'Italia dopo l'espulsione di Kalulu. Il parapiglia a San Siro Al momento del rientro negli spogliatoi delle due squadre, sulle scale che portano nella pancia di San Siro
Inter-Juventus, inibiti Comolli e Chiellini: stangata del giudice sportivo sulla dirigenza bianconeraIl giudice sportivo ha sanzionato Comolli e Chiellini, dopo che si sono scontrati nel tunnel degli spogliatoi durante l'intervallo della partita tra Inter e Juventus.
Juventus, Chiellini e Comolli inibiti dal Giudice Sportivo dopo l'Inter: ma cosa significa? Ecco quello che potranno e non potranno fare i due dirigenti bianconeriIl Giudice Sportivo ha deciso di inibire Chiellini e Comolli dopo l'incidente avvenuto durante la partita tra Juventus e Inter, per evitare che possano partecipare alle prossime gare.
Argomenti discussi: Comolli inibito fino al 31/3, Chiellini al 27/2; Caos nel tunnel di S. Siro: cosa rischiano Comolli e Chiellini per l'aggressione verbale a La Penna; Inter-Juve, Comolli e Chiellini inibiti. Il giudice sportivo: Aggressivi e intimidatori; Squalifiche Juve dopo la furia di San Siro: inibiti Comolli (31 marzo) e Chiellini (27 febbraio).
Giudice Sportivo, Inter-Juventus costa caro a Comolli e Chiellini: le sanzioni e tutti gli squalificatiInter-Juventus, bufera dopo il derby d'Italia: le decisioni del Giudice Sportivo su Comolli e Chiellini per il caos nel tunnel di San Siro, gli squalificati.
Juventus, stangata post Inter per Comolli e Chiellini: la decisione del Giudice SportivoLe decisioni del Giudice Sportivo dopo la sfida Inter-Juventus: stangata per i dirigenti bianconeri Comolli e Chiellini.
Juventus, Comolli parla della sua inibizione dopo il caso Kalulu-Bastoni: «Rispetto sempre le decisioni dei giudici. La mia reazione è stata eccessiva, ma abbiamo subito un'ingiustizia»