Juventus Capello Ecco cosa fare nei prossimi mercati

Fabio Capello ha commentato la situazione della Juventus, spiegando che le recenti difficoltà sono causate da scelte di mercato sbagliate. L’ex allenatore ha suggerito alcune strategie per rafforzare la squadra nei prossimi trasferimenti, come puntare su giovani talenti italiani e rafforzare il reparto difensivo. Capello ha anche sottolineato l’importanza di investire con intelligenza e di mantenere un equilibrio tra esperienza e novità. La Juventus dovrà agire con rapidità per migliorare la rosa e tornare a lottare ai massimi livelli.

Fabio Capello ha parlato del mercato bianconero e delle mosse da fare nelle prossime stagioni per tornare competitivi. Le sue parole riportate da Tuttosport. Le parole di Capello Dagli studi di Sky, Fabio Capello ha parlato del discorso legato al mercato. “ Quando si acquistano i giocatori, per la Juve, devono fare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Capello “Ecco cosa fare nei prossimi mercati” Mutu consiglia: «Ecco cosa manca alla Juventus. Se nei prossimi due anni inserirà questi due-tre giocatori…»Nel suo commento, Mutu analizza le aree di miglioramento della Juventus, suggerendo che l'inserimento di due o tre giocatori nei prossimi due anni potrebbe fare la differenza. Leggi anche: Milan, Capello: “Punti persi con le piccole? Ecco cosa può fare Allegri…” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Capello su Inter-Juventus: Deluso da Chivu e Bastoni, ecco cosa mi aspettavo; Capello contro Bastoni e contro Chivu: Ecco cosa mi ha colpito del fattaccio di San Siro. E Allegri può cullare sogni di rimonta; Juventus, senti Capello: Ecco che mercato devi fare. Solo così puoi tornare competitiva... tra tre anni; Polemiche Inter-Juventus, Gravina chiama Rocchi. Ecco cosa filtra dalla FIGC. Juventus, senti Capello: Ecco che mercato devi fare. Solo così puoi tornare competitiva... tra tre anniIl parere dell'ex allenatore bianconero sul presente e sul futuro del club. msn.com Capello: Alla Juve non servono molti acquisti, ma giocatori che facciano la differenzaIntervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore della Juventus tra le altre, spiega cosa servirebbe ai bianconeri sul mercato per tornare ad altissimi livelli: ... tuttojuve.com Capello insinua che, come ieri sera la Juventus, l'Inter abbia perso per colpa di #Bastoni #SkySport #BodøInter #UCL x.com GAZZETTA DELLO SPORT: “Fabio Capello critica Bastoni e Chivu dopo Inter-Juve.l’ex tecnico ha commentato polemiche e strascichi della sfida tra Inter e Juventus, partendo dall’episodio Pierre Kalulu-Alessandro Bastoni: secondo Capello, senza l’errore del facebook