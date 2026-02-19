Juventus | Cabal sotto accusa

La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Galatasaray, che ha segnato cinque gol a Istanbul. La causa principale è stata una difesa troppo aperta e alcune ingenuità individuali. Cabal, in particolare, è finito sotto accusa per un errore che ha aperto le porte all’avversario. La squadra di Allegri ha mostrato limiti evidenti, rischiando di compromettere la qualificazione ai prossimi turni di Champions League. I tifosi sono delusi e chiedono una reazione immediata prima della prossima partita.

Una serata da dimenticare per la Juventus, che esce con le ossa rotte dal RAMS Park di Istanbul. Nel primo turno dei playoff di Champions League, i bianconeri subiscono una pesante sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray, complicando enormemente il cammino verso gli ottavi di finale.