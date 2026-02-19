Juventus | aria di sollievo dall’infermeria

La Juventus ritrova alcuni giocatori in campo dopo le recenti assenze a causa di infortuni. La sconfitta contro il Galatasaray, con il punteggio di 5-2, ha evidenziato le difficoltà della squadra e ha portato a molte indiscrezioni sui recuperi. Ora, alcuni elementi chiave stanno rientrando in allenamento e si preparano a tornare in rosa. La ripresa dei calciatori in forma rappresenta un passo importante per la squadra, che cerca di risollevarsi dopo le recenti delusioni. La prossima sfida si avvicina e i tifosi aspettano buone notizie.

Dopo la debacle di Istanbul, dove la Juventus ha incassato un pesante 5-2 dal Galatasaray nei playoff di Champions League, il focus bianconero si sposta inevitabilmente sull’infermeria. Le notizie più recenti dal JMedical e dalla Continassa portano un cauto ottimismo su due pedine fondamentali: Gleison Bremer e Jonathan David restano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: aria di sollievo dall’infermeria Leggi anche: Juventus: sollievo dall’infermeria Juventus: buone notizie dall’infermeriaLa Juventus può sorridere con il rientro di Kelly, completamente recuperato dall'infortunio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bremer, sospiro di sollievo per Spalletti: nessuna lesione, Galatasaray nel mirino; Champions League, oggi Galatasaray - Juventus - Diretta; Infortunio Bremer, enorme sospiro di sollievo in casa Juve: può essere recuperato già per quella partita. Juventus, sospiro di sollievo dall'infermeria: le ultime verso l'InterBuone notizie a centrocampo (e non solo) per Luciano Spalletti e per i fantallenatori. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport , la Juventus avrà a disposizione ... fantacalcio.it Juventus, aria di déjà vu: la 'pareggite' e gli infortuni riportano i tifosi a un anno faDopo un avvio di stagione fatto di entusiasmo e ritrovata fiducia, la Juventus si ritrova a fare i conti con gli stessi problemi che avevano segnato l’autunno scorso: una serie di pareggi che frena la ... it.blastingnews.com Sta passando troppo, ma troppo, sotto traccia questo episodio. Inter e Juventus stavano sul risultato di 2 a 2 con una Juventus in 10 uomini (contro 12) che era riuscita ad agguantare il pari con un bel gol di Manuel Locatelli. McKennie entra in aria e mezzo sec facebook