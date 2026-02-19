Juve Stabia vs Modena ventiseiesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella ventiseiesima giornata di Serie B 20252026, Juve Stabia e Modena si sfidano in un match decisivo. La causa della sfida è la posizione in classifica, con le due squadre vicine in classifica e determinate a migliorare il proprio piazzamento. Entrambe puntano ai tre punti per rafforzare la propria corsa ai playoff. La partita si gioca allo stadio Romeo Menti, davanti a un pubblico appassionato che aspetta una sfida intensa e ricca di emozioni. La gara si svolge domenica alle 15:00, trasmessa in diretta su Sky Sport.

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre in piena zona playoff e separate da appena due punti. Juve Stabia vs Modena si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Menti. JUVE STABIA VS MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa arrivano con il morale sotto i tacchi per la sconfitta subita a Monza che ha lasciato molti rimpianti. La squadra di Abate è chiamata ora a reagire per invertire un trend negativo che li ha visti esultare soltanto una volta nelle ultime quattro partite. Gli emiliani viaggiano sull'onda dell'entusiasmo, e la vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro la Carrarese ha confermato la loro solidità difensiva.

