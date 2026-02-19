Juve Stabia vs Modena ventiseiesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Nella ventiseiesima giornata di Serie B 20252026, Juve Stabia e Modena si sfidano in un match decisivo. La causa della sfida è la posizione in classifica, con le due squadre vicine in classifica e determinate a migliorare il proprio piazzamento. Entrambe puntano ai tre punti per rafforzare la propria corsa ai playoff. La partita si gioca allo stadio Romeo Menti, davanti a un pubblico appassionato che aspetta una sfida intensa e ricca di emozioni. La gara si svolge domenica alle 15:00, trasmessa in diretta su Sky Sport.
Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre in piena zona playoff e separate da appena due punti. Juve Stabia vs Modena si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Menti. JUVE STABIA VS MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa arrivano con il morale sotto i tacchi per la sconfitta subita a Monza che ha lasciato molti rimpianti. La squadra di Abate è chiamata ora a reagire per invertire un trend negativo che li ha visti esultare soltanto una volta nelle ultime quattro partite. Gli emiliani viaggiano sull’onda dell’entusiasmo, e la vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro la Carrarese ha confermato la loro solidità difensiva. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Juve Stabia-Monza, quattordicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Monza - Juve Stabia in Diretta Streaming | DAZN IT; Monza-Juve Stabia 2-1: risultato finale e highlights; Backstage - I paragoni con Hakimi, il sogno Real Madrid e l’interesse della Juventus: Gady Beyuku nuovo gioiello di Modena; Empoli-Juve Stabia, segui la diretta.
MODENA CALCIO, TRASFERTA OSTICA, DOMENICA C’È LA JUVE STABIACon il weekend ormai alle spalle, il Modena torna al lavoro in vista del prossimo match, in programma domenica. Fino a fine Marzo, la Serie B non lascia sosta né riposo a nessuno, compresi i canarini, ... tvqui.it
Juve Stabia prossima fermata contro il Modena, le vespe vogliono provare a pungereC’è un ronzio diverso nell’aria di Castellammare. Non è solo il rumore della categoria, ma quello di una squadra che ha capito di poter guardare negli occhi chiunque. La prestazione di Monza non ha po ... magazinepragma.com
Abbiamo parlato degli infortuni del #Napoli con il dott. Gennaro Esposito, specialista in Ortopedia e Traumatologia, consulente di numerose squadre professionistiche e medico sociale della Juve Stabia. Come stanno davvero Anguissa, De Bruyne, Nere facebook
La partita di Gol assist la Juve Stabia l’Empoli 1-2 #EmpoliJuveStabia #SerieBKT #DAZN x.com