Juve si complica tutto | va ko e starà fuori 1 mese

La Juventus ha subito un infortunio che rischia di fermare uno dei suoi giocatori chiave per un mese. La causa è un problema muscolare emerso durante l’allenamento di ieri, che ha costretto il giocatore a lasciare il campo in anticipo. La società si è subito attivata per valutare l’entità del danno e pianificare il recupero. Intanto, il tecnico si prepara a riorganizzare la formazione senza una pedina importante. La situazione mette in discussione alcune scelte per le prossime partite di campionato.

Altra batosta per la Juventus: il suo infortunio complica i piani del club bianconero, ecco cos'è successo in queste ore. Momento delicatissimo per la Juventus, reduce dalla disfatta in Champions League contro il Galatasaray. I bianconeri, nel weekend, hanno subito l'occasione di rialzarsi nella gara interna contro il Como, che potrebbe dire moltissimo in chiave quarto posto. Intanto, però, c'è da registrare un'altra pessima notizia, questa volta per quel che riguarda il calciomercato. Nico Gonzalez (Ansa) – Calciomercato.it Nico Gonzalez, attualmente in prestito all' Atletico Madrid, si è fatto male di nuovo: il calciatore di proprietà della Juve ha riportato una lesione muscolare al quadricipite e starà fermo circa 1 mese.