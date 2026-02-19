José María Balcázar eletto presidente ad interim del Perù

Il deputato di sinistra José María Balcázar ha preso il comando del Parlamento peruviano il 18 febbraio, dopo essere stato eletto alla presidenza. Con questa nomina, ha assunto anche la guida temporanea del paese, in seguito alla rimozione di José Jerí dalla carica. Balcázar ha già iniziato a lavorare per mantenere la stabilità politica, concentrandosi sulle prossime decisioni legislative. La sua nomina apre una nuova fase, mentre il paese si prepara ad affrontare le sfide politiche imminenti.

Balcázar, 83 anni, avvocato ed ex magistrato, è l’ottavo capo dello stato del paese andino dal 2016. Guiderà il Perù fino al 28 luglio, quando s’insedierà il vincitore delle elezioni presidenziali del 12 aprile. È stato eletto alla seconda votazione – con 60 voti, contro i 46 della centrista Mariacarmen Alva – dopo che nessuno dei quattro candidati in lizza aveva ottenuto un numero sufficiente di voti nella prima. “Garantiremo al popolo peruviano una transizione democratica e un processo elettorale pacifici e trasparenti”, ha dichiarato Balcázar dopo aver prestato giuramento come presidente ad interim. 🔗 Leggi su Internazionale.it

