Jordan Stolz sconfitto! Il totem americano manca il tris nei 1500 Daniele Di Stefano splendido quinto

Jordan Stolz ha perso la sua corsa nei 1500 metri, una gara cruciale per lui e gli Stati Uniti, che puntavano alla tripletta. Il campione americano, abituato a dominare, si è dovuto accontentare del secondo posto, dietro al giovane italiano Daniele Di Stefano. La sua eliminazione sorprende gli appassionati, considerando le sue vittorie nelle distanze precedenti. All’interno del Milano Speed Skating Stadium, il pubblico ha assistito a un’inaspettata sfida tra talento locale e campione mondiale. La gara si è conclusa con un risultato che nessuno si aspettava.

Sorpresa al Milano Speed Skating Stadium, sede delle gare del pattinaggio di velocità delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nei 1500 metri maschili il favorito della vigilia, lo statunitense Jordan Stolz, manca il tris d'oro dopo aver vinto 500 e 1000, dovendosi accomodare alla piazza d'onore. Il titolo va al cinese Zhongyan Ning, già bronzo sui 1000, che firma il nuovo record olimpico e si mette al collo l'oro. Completa il podio il neerlandese Kjeld Nuis, detronizzato dopo l'oro di Pechino 2022 ed oggi di bronzo, che precede il connazionale Joep Wennemars, quarto nonostante vada a sua volta sotto il vecchio record olimpico, ma va sottolineata ancora una volta una sontuosa prestazione di Daniele Di Stefano, che dopo il settimo posto sui 1000 scala altri due gradini ed è quinto quest'oggi, entrando definitivamente nell'élite mondiale della distanza.