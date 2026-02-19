Jonathan Coachman | Dubito che Drew McIntyre sia soddisfatto di come è stato gestito dalla WWE negli ultimi anni

Jonathan Coachman ha dichiarato che Drew McIntyre non è contento di come la WWE ha gestito la sua carriera negli ultimi anni. La causa, secondo il commentatore, è il modo in cui l’azienda ha trattato il wrestler scozzese, lasciandolo spesso ai margini. Coachman ha anche rivelato che originariamente McIntyre avrebbe dovuto affrontare John Cena a Crown Jewel, ma poi la decisione è cambiata e il suo avversario è stato AJ Styles. La situazione mostra come le scelte della WWE influenzino le aspettative dei wrestler.

Durante una recente intervista con il podcast No-Contest Wrestling, John Cena ha rivelato i piani originali per Crown Jewel, rivelando che avrebbe dovuto combattere contro Drew McIntyre al posto di AJ Styles prima che cambiassero idea. Mentre Cena ha finito per scontrarsi uno contro uno con The Phenomenal One, McIntyre è stato escluso dalla card dell'evento. Jonathan Coachman dubita che McIntyre sia contento delle scelte del team creativo della WWE. Intervenendo al The Coach & Bro Show, l'ex WWE Jonathan Coachman e il suo co-conduttore, l'ex capo sceneggiatore Vince Russo, hanno discusso dei piani, poi abbandonati, per Drew McIntyre a Crown Jewel.