J&J svolta ortopedica | DePuy Synthes sul mercato per 20 miliardi

Johnson & Johnson ha deciso di vendere la divisione ortopedica DePuy Synthes, valutata oltre 20 miliardi di dollari. La causa di questa scelta riguarda la strategia di concentrare l’attenzione su altri settori e ridurre i rischi legati alla produzione di dispositivi medici. DePuy Synthes si occupa di impianti e tecnologie per l’ortopedia, con un fatturato stabile negli ultimi anni. La vendita potrebbe attirare numerosi investitori interessati a espandersi nel mercato sanitario. La procedura di cessione è in fase di valutazione e negoziazione.

Johnson & Johnson verso la cessione da 20 miliardi dell'unità ortopedica DePuy Synthes. Johnson & Johnson sta valutando la vendita della sua divisione ortopedica, DePuy Synthes, in un'operazione che potrebbe superare i 20 miliardi di dollari. La decisione, annunciata inizialmente ad ottobre, mira a riorganizzare il portafoglio dell'azienda e a concentrare gli investimenti su settori in crescita più rapida, aprendo uno scenario di potenziali acquisizioni e riposizionamenti nel mercato globale dei dispositivi medici. L'unità, con un fatturato annuo di 9,3 miliardi di dollari, rappresenta un asset strategico ambito da fondi di private equity e da competitor del settore.