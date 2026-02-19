Jashari un assist che fa sperare il Milan | con Modric e Rabiot il centrocampo ideale?

Jashari ha dato segnali incoraggianti durante il pareggio del Milan contro il Como, mostrando qualità e personalità a centrocampo. L’azione che ha portato all’assist, in particolare, ha attirato l’attenzione degli osservatori, lasciando intendere che il giovane potrebbe presto diventare una pedina chiave. Con Modric e Rabiot ancora in fase di adattamento, il suo contributo potrebbe rivelarsi determinante per il sistema di Pioli. La sua performance ha acceso l’interesse sui possibili sviluppi futuri in rosa.

Milan-Como 1-1, per il Diavolo una frenata importante nell'ottica dello Scudetto. L'Inter resta a +7 un vantaggio importante anche se mancano ancora molte partite al termine del campionato. Una partita estremamente diversa rispetto a quella vista nel girone d'andata: la squadra di Allegri ha cercato di tenere più il possesso di palla e non ha sofferto molto le sortite offensive della compagine di Fabregas. Nella ripresa è arrivato il pareggio di Leao (primo gol nel primo tempo di Nico Paz su 'assist' di Maignan) su un grande assist di Jashari. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani. Diddi: "Milan, Mi piacerebbe vedere un centrocampo con Modric, Rabiot e Jashari" Rabiot e Modric pazzeschi, ma anche Fofana è importantissimo: il centrocampo del Milan sale in cattedraIl Milan vince in casa del Bologna grazie a una prestazione di squadra convincente. Leao risponde a Nico Paz, Milan-Como finisce pari; Gli assist di Milan-Como al fantacalcio: c'è il +1 per Jashari nel recupero; LEÃO RIPRENDE IL COMO: 1-1 A SAN SIRO; Jashari con Modric, esperimento doppio play riuscito: il Milan ha una soluzione in più. Il Milan pareggia 1-1 col Como, Jashari si distingue in campoIl Milan frena contro il Como in una partita difficile, mentre emerge un nuovo talento a centrocampo che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Il Milan ha ottenuto un pareggio casalingo per 1-1. Jashari: Partita difficile ma abbiamo giocato meglio dell'andataArdon Jashari, oggi autore di una bella prova impreziosita dall'assist per Leao, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Como 1-1: Sono d'accordo con Rafa. Una partita difficile. Jashari non ha giocato una brutta partita. L'assist a Leao e' suo, perfetto. Giocatore che è al suo primo anno di Milan e che ha margini di crescita davvero importanti. Le qualità non mancano, il carattere nemmeno. Arriverà il suo momento. Primo acuto per Ardon Jashari, assist a Rafael Leão per il goal del pareggio di oggi, era dal 16 marzo scorso (vs Charleroi) che il giocatore svizzero non faceva un passaggio vincente ad un proprio compagno in campionato.