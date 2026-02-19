Jannik Sinner e Laila Hasanovic la presunta crisi viene smentita così

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce di una crisi tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic, alimentata da alcune incomprensioni pubblicate sui social. Tuttavia, entrambe le parti hanno smentito la notizia, specificando di essere felici insieme e di non aver alcun problema. Le foto recenti che li ritraggono sorridenti e complici rafforzano questa versione. I due continuano a frequentarsi e a condividere momenti di gioia sui loro profili. La coppia sembra quindi più stabile di quanto si pensasse.

Nei giorni scorsi si è ipotizzata una crisi tra la coppia del momento, ovvero Jannik Sinner e Laila Hasanovic. Ma il presunto allontanamento è stato smentito dalla Hasanovic, che si è recata in Qatar per supportare il fidanzato all’ATP 500 di Doha. La modella è stata avvistata tra gli spalti, sorridente e rilassata, senza alcuna ombra in viso ma, anzi, con un anello brillante al dito. Jannik Sinner e Laila Hasanovic, nessuna crisi. A volte basta davvero molto poco per scatenare presunte voci di crisi che, alla fine, vengono puntualmente smentite dai diretti interessati: è capitato anche a Jannik Sinner e Laila Hasanovic, ma la loro relazione sta proseguendo senza intoppi. 🔗 Leggi su Dilei.it

