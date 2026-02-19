James Van Der Beek l’ultimo film è già virale | da Dawson a pastore spietato
James Van Der Beek ha fatto notizia perché il suo nuovo film, The Gates, è già diventato virale online. La ragione è la sua trasformazione, passando da Dawson a un pastore spietato. Il trailer, diffuso una settimana dopo la sua scomparsa, mostra un volto completamente diverso rispetto alle sue interpretazioni passate. La scena cattura l’attenzione degli spettatori che vogliono scoprire come l’attore affronta questa sfida. Il video sta facendo il giro dei social e suscita molte discussioni tra i fan.
A una settimana esatta dalla scomparsa di James Van Der Beek, è emerso online il trailer di The Gates, il suo ultimo film che segna una svolta radicale rispetto ai ruoli che hanno caratterizzato la sua carriera. Se milioni di fan nel mondo lo ricordano come il sensibile e romantico Dawson Leery di Dawson’s Creek, questo nuovo progetto della Lionsgate, però, mostra un attore completamente trasformato. Nel trailer James interpreta un pastore malvagio e spietato,agli antipodi rispetto all’iconica figura che lo ha reso famoso negli anni Novanta. Il suo personaggio terrorizza tre giovani protagonisti interpretati da Mason Gooding, Algee Smith e Keith Powers, che finiscono accidentalmente nella sua proprietà dopo aver sbagliato strada durante una festa. 🔗 Leggi su Cultweb.it
È morto James Van Der Beek, il "Dawson" di Dawson’s creekLa notizia della morte di James Van Der Beek, il protagonista di Dawson’s Creek, ha sconvolto fan e colleghi in tutto il mondo.
È morto James Van Der Beek, Dawson di Dawson’s Creek: aveva 48 anniLa notizia ha colto di sorpresa i fan di Dawson’s Creek.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Con James Van Der Beek se ne va la nostra adolescenza di millennial; James Van Der Beek, dopo Dawson’s Creek; James Van der Beek, raccolti per i figli 1,3 milioni di dollari. Il ricordo di Katie Holmes; Addio a James Van Der Beek che, scoperto il cancro, si diceva degno dell’amore di Dio.
James Van Der Beek, l’ultima volta al cinema prima della morte: in The Gates è un pastore omicidaJames Van Der Beek è diventato famoso interpretando il dolce e sognatore Dawson Leery, ma il mese prossimo, giusto poche settimane dopo la sua morte, i fan lo ritroveranno nelle inedite vesti di un pe ... ilfattoquotidiano.it
L'ultimo atto d'amore di James Van Der Beek, un nuovo 'sì' prima dell'addioUn addio, sul letto di malattia, trasformato in un nuovo sì. Poco prima della sua scomparsa, avvenuta l'11 febbraio scorso, l'attore statunitense James Van Der Beek e la moglie Kimberly Brook hanno ... adnkronos.com
La fine tragica di James Van Der Beek, morto a 48 anni per un cancro al colon retto, ha riportato l'attenzione dello star system sulla lotta contro il cancro e il finanziamento della ricerca. Antonio Banderas ha annunciato che sosterrà la ricerca di Mariano Barb facebook
Nel giorno del suo 48esimo compleanno, l'8 marzo 2025, James Van Der Beek ha pubblicato sui social un messaggio commovente: "È stato l'anno più difficile della mia vita. Alla domanda 'Sono solo un ragazzo con il cancro Chi sono ora', mi sono risposto x.com