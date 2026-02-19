James Van Der Beek ha fatto notizia perché il suo nuovo film, The Gates, è già diventato virale online. La ragione è la sua trasformazione, passando da Dawson a un pastore spietato. Il trailer, diffuso una settimana dopo la sua scomparsa, mostra un volto completamente diverso rispetto alle sue interpretazioni passate. La scena cattura l’attenzione degli spettatori che vogliono scoprire come l’attore affronta questa sfida. Il video sta facendo il giro dei social e suscita molte discussioni tra i fan.

A una settimana esatta dalla scomparsa di James Van Der Beek, è emerso online il trailer di The Gates, il suo ultimo film che segna una svolta radicale rispetto ai ruoli che hanno caratterizzato la sua carriera. Se milioni di fan nel mondo lo ricordano come il sensibile e romantico Dawson Leery di Dawson’s Creek, questo nuovo progetto della Lionsgate, però, mostra un attore completamente trasformato. Nel trailer James interpreta un pastore malvagio e spietato,agli antipodi rispetto all’iconica figura che lo ha reso famoso negli anni Novanta. Il suo personaggio terrorizza tre giovani protagonisti interpretati da Mason Gooding, Algee Smith e Keith Powers, che finiscono accidentalmente nella sua proprietà dopo aver sbagliato strada durante una festa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - James Van Der Beek, l’ultimo film è già virale: da Dawson a pastore spietato

