A pochi giorni dalla sua morte, ha fatto la sua comparsa sul web il trailer di uno degli ultimi film girati dalla compianta star di Dawson's Creek Lionsgate ha diffuso il trailer di The Gates, thriller del regista John Burr, una settimana dopo la morte di James Van Der Beek all'età di 48 anni a seguito di una battaglia contro il cancro al colon-retto. In uno dei suoi ultimi film realizzati mentre era ancora in vita, l'attore dà vita al personaggio di un prete molto minaccioso e con una vita segreta nascosta. Un ruolo oscuro per James Van Der Beek, lontano da Dawson's Creek Lontano dalle atmosfere da teen drama con cui abbiamo conosciuto l'attore ed esserci affezionati alla sua immagine, The Gates è invece un mystery . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James Van Der Beek è il leader di una setta nel trailer di uno dei suoi ultimi film

