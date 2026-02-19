Jagiellonia-Forentina si gioca! Diretta

In Polonia va in scena l’andata dei play off di Conference, tra sette giorni il ritorno a Firenze. In palio il passaggio agli ottavi di finale Bialystock (Polonia), 19 febbraio 2026 – Con più di un pensiero rivolto alla sfida salvezza di lunedì 23 contro il Pisa, la Fiorentina gioca l’andata dello spareggio di Conference League in casa dei polacchi dello Jagellonia. L’obiettivo è non sfigurare e creare le premesse per il passaggio agli ottavi di finale, magari da conquistare nel ritorno. Il tecnico viola Vanoli adotta un ampio turnover. Pensando alla sfida di lunedì col Pisa (gara fondamentale per la salvezza), mister Vanoli fa un ampio turnover. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Jagiellonia-Forentina, le formazioni ufficiali / DirettaLa partita tra Jagiellonia e Fiorentina si gioca a Bialystok, dove i viola affrontano i polacchi in una sfida decisiva per la qualificazione in Conference League.

DIRETTA / Jagiellonia-Fiorentina 0-0, segui il live di FirenzetodayLa partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è conclusa con un pareggio 0-0.

Jagiellonia-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficialiJagiellonia-Fiorentina è l'andata dei playoff di Conference League che si gioca oggi alle 21 a Bialystok, città polacca che si trova a circa 200 km da ... fanpage.it

Pronostico Jagiellonia-Fiorentina: l’obiettivo è limitare i danniJagiellonia-Fiorentina è uno spareggi di accesso agli ottavi di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

