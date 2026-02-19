Jagiellonia Fiorentina Vanoli rivoluziona la squadra con un turnover estremo
La Fiorentina ha deciso di cambiare completamente la formazione per la sfida contro lo Jagiellonia in Conference League, a causa delle recenti difficoltà in campionato. Vanoli ha scelto di effettuare un turnover massiccio, inserendo molti giovani e dando spazio a elementi meno impiegati. La squadra viola cerca di rinnovare il proprio assetto, puntando su nuovi interpreti per ritrovare fiducia e ritmo. La partita si gioca in un campo difficile, dove i padroni di casa vogliono sfruttare il momento favorevole.
In una fase di stagione complessa, la Fiorentina si presenta in Polonia per affrontare lo Jagiellonia Bialystok in Conference League, adottando un turnover sostanziale che cambia profondamente l’assetto rispetto alle ultime uscite. la scelta tecnica è guidata da una logica pragmatica: preservare energie per un derby regionale decisivo in campionato e ridurre il rischio di affaticamento tra impegni europei e impegni di campionato. l’obiettivo sportivo principale resta la salvezza in campionato, ma la dirigenza e lo staff tecnico valutano attentamente l’impatto delle prossime sfide. contro una formazione in salute e imbattuta da diverse uscite, la gestione delle risorse diventa prioritaria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
