Jagiellonia Fiorentina 0-3 | vince e convince la viola passaggio del turno in cassaforte?

La Fiorentina ha battuto 3-0 la Jagiellonia, assicurandosi un risultato importante per il passaggio del turno. La squadra italiana ha dominato la partita sin dai primi minuti, sfruttando le occasioni create in attacco. La vittoria permette alla Fiorentina di mantenere alta la pressione in vista del ritorno, con un vantaggio significativo. La squadra polacca ha tentato di reagire, ma senza riuscire a segnare. Ora, i viola si preparano per il secondo incontro, con la qualificazione sempre più vicina.

