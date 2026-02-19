Jagiellonia Fiorentina 0-0 LIVE | fine primo tempo!
La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è conclusa senza reti, a causa di una difesa attenta da entrambe le squadre. Durante il primo tempo, la Fiorentina ha tentato di imporre il ritmo, ma la Jagiellonia ha risposto con una solidità difensiva. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a un avvio equilibrato, con poche occasioni da gol. La partita riprende nel secondo tempo, con l’obiettivo di sbloccare il risultato. La sfida prosegue con il punteggio inchiodato sullo 0-0.
Losanna Fiorentina 0-0 LIVE: fine primo tempoAlle 21, la Fiorentina affronta il Losanna nella sesta giornata di Conference League.
LIVE - Jagiellonia-Fiorentina 0-0: inizio timido per la ViolaLa vittoria con il Como ha riportato il giusto entusiasmo in vista di una gara tanto delicata quanto importante. Alle 21.00 la Fiorentina sarà ospite dello Jagiellonia, per il primo atto dei playoff ... fantacalcio.it
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Jagiellonia Bialystok-Fiorentina, gara di andata dei playoff della Conference League 2025/26.16:03Conference League 2025/2026. Le ultime notizie sulla partita Jagiellonia Bialystok-Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Segui la sfida di Conference League tra Jagiellonia e Fiorentina attraverso la diretta testuale di LaViola.it e commenta ogni azione con gli altri tifosi nella nostra Curva Virtuale https://www.laviola.it/direttamatch_id=4IfW3GR6 facebook