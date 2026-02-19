Jagiellonia Fiorentina 0-0 LIVE | fine primo tempo!

La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è conclusa senza reti, a causa di una difesa attenta da entrambe le squadre. Durante il primo tempo, la Fiorentina ha tentato di imporre il ritmo, ma la Jagiellonia ha risposto con una solidità difensiva. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a un avvio equilibrato, con poche occasioni da gol. La partita riprende nel secondo tempo, con l’obiettivo di sbloccare il risultato. La sfida prosegue con il punteggio inchiodato sullo 0-0.

Alle 21, la Fiorentina affronta il Losanna nella sesta giornata di Conference League.

