Jackie all' OFF OFF Theatre

Da giovedì 19 a domenica 22 febbraio rivive il mito di Jackie, protagonista dello spettacolo omonimo al suo debutto nazionale, diretto da Luca Gaeta e tratto dal testo di Elfriede Jelinek. Sul palco nei panni di Jacqueline Kennedy, c’è Patrizia Bellucci, unica interprete di un monologo impreziosito dalle musiche di Fabio Lombardi, omaggio alla vita (e alla tragedia) della first lady statunitense. L'approccio di Elfriede Jelinek al mito di Jacqueline Kennedy è tutt'altro che scontato. Lungi dall'indulgere in una biografia edulcorata, l'autrice usa il profilo di Jackie per riflettere sul rapporto tra potere e femminilità, rivelando la piena potenza espressiva della sua scrittura.🔗 Leggi su Romatoday.it

