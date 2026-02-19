italia vittozzi e ghiotto saranno i portabandiera azzurri nella cerimonia di chiusura

Vittozzi e Ghiotto rappresenteranno l’Italia alla cerimonia di chiusura. La biatleta, con un oro e un argento, e il pattinatore, vincitore di un oro, sono stati scelti per portare la bandiera azzurra domenica sera all’Arena di Verona. La decisione deriva dai loro risultati migliori durante le competizioni. Entrambi si preparano a sfilare davanti al pubblico presente, che li sostiene con entusiasmo. La loro presenza pone fine a un percorso ricco di sfide e successi per gli atleti italiani.

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto. Saranno loro i due portabandiera azzurri che guideranno il Tricolore nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica sera all'Arena di Verona. Lisa Vittozzi nella storia c'è entrata di diritto. Dopo il lungo infortunio che l'ha costretta a saltare per intero la scorsa stagione, la biathleta friulana di è resa protagonista di un'Olimpiade di altissimo livello. A coronarla è arrivato il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano (nell'inseguimento), oltre all'argento nella staffetta mista.

