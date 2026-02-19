Italia ufficializzate amichevoli USA in vista del Classic

L’Italia ha annunciato due partite amichevoli contro gli Stati Uniti, preparandosi per il prossimo World Baseball Classic. La nazionale italiana di baseball si allena allo Steno Borghese di Nettuno, dove i giocatori si confrontano con gli avversari più forti. Le partite si terranno tra due settimane e rappresentano un’occasione importante per testare la squadra e migliorare le strategie. Gli incontri sono aperti al pubblico e si svolgeranno nel pomeriggio, attirando appassionati da tutta la regione.

La nazionale italiana di baseball avvia una fase di preparazione mirata all'imminente World Baseball Classic, prendendo campo allo Steno Borghese di Nettuno per una sessione di allenamento che segna l'inizio di un periodo di routine in vista della partenza per Miami. Il programma prevede successivi impegni negli Stati Uniti, dove la squadra rafforzerà l'organizzazione e la coesione interna in attesa delle partite ufficiali. l'appuntamento di preparazione è fissato a Nettuno, dove il gruppo si allena in vista della partenza per gli stati uniti prevista per venerdì 20 febbraio. l'Early Camp negli usa dà avvio a una serie di attività che rafforzano la preparazione fisica, tattica e mentale del team, con la squadra destinata a risiedere a Port Charlotte presso la struttura dei tampa bay rays.