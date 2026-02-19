Italia–Regno Unito sicurezza | a Roma la terza riunione del Comitato strategico congiunto

Si è svolta a Roma la terza riunione del Comitato strategico congiunto di cooperazione in materia di sicurezza Italia–Regno Unito, organismo istituito in seguito alla lettera d’intenti siglata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dall’allora omologa britannica Suella Braverman. Un appuntamento che conferma la volontà di consolidare e rendere sempre più operativa la collaborazione tra i due Paesi su dossier considerati prioritari per la sicurezza. La sessione di apertura dell’intensa giornata, ospitata presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, è stata inaugurata dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, insieme al Second Permanent Secretary of the Home Office, Simon Ridley. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Attacco all’Isis: il raid congiunto di Francia e Regno Unito in SiriaNella notte tra sabato 3 e domenica 4 gennaio, Francia e Regno Unito hanno condotto un’operazione congiunta in Siria, colpendo depositi d’armi e tunnel dell’ISIS a Nord di Palmira.

Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza PubblicaQuesta mattina, presso la Prefettura di Arezzo, si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante la quale sono stati discussi temi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico nella provincia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tajani alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco: l’Europa e le sue riforme assieme alla sicurezza e alla trattative su Ucraina e Iran – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Conferenza di Monaco, negoziati territoriali e sicurezza energetica in Ucraina le priorità per l’Italia; Sicurezza, l’allarme della Conferenza di Monaco: Trump calpesta le norme del sistema post-1945; Conosci il tuo nemico I servizi inglesi allertano partiti e università sulle ingerenze straniere, mentre l’Italia sonnecchia.

POLIZIA DI STATO * : «ROMA, TERZA RIUNIONE DEL COMITATO STRATEGICO ITALIA-REGNO UNITO SU SICUREZZA E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA»Si è svolta a Roma la terza riunione del Comitato strategico congiunto di cooperazione in materia di sicurezza Italia-Regno Unito, istituito in seguito alla ... agenziagiornalisticaopinione.it

TASS (TELEGRAM) * «I RAPPRESENTANTI DI ITALIA, GERMANIA, FRANCIA E REGNO UNITO SONO A GINEVRA PER CONSULTAZIONI SU UNA SOLUZIONE ALLA CRISI UCRAINA»I rappresentanti di Italia, Germania, Francia e Regno Unito sono a Ginevra per consultazioni su una soluzione alla crisi ucraina. Fonti diplomatiche italiane hanno riferito ai giornalisti che è ... agenziagiornalisticaopinione.it

Dall’Italia al Regno Unito, le mosse (e i budget) per la difesa nell’era del graduale disimpegno Usa dalla Nato 24plus.ilsole24ore.com/art/dall-itali… x.com

ASTA Regno d'Italia Moneta 10 Lire 1936 XVI Argento Vittorio Em.III Partenza € 3 durata 10 giorni. #monete #coins #coincollecting #coin #moneta #numismaticcollection #numismatica #collezionismo #hobby #filatelia #francobolli #cartoline #medaglie #vit facebook