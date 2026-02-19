Italia-Messico scambi per 11 miliardi

Nel 2025, l’Italia ha rafforzato i propri scambi commerciali con il Messico, raggiungendo un volume di oltre 11 miliardi di euro. La Banca centrale messicana ha confermato che le esportazioni italiane, in particolare nel settore automobilistico e alimentare, sono cresciute significativamente. Il saldo commerciale tra i due paesi si mantiene positivo, grazie anche alla domanda messicana di prodotti italiani di alta qualità. La crescita degli scambi dimostra quanto le relazioni economiche siano diventate solide tra i due paesi. I dati indicano un anno molto positivo per entrambe le economie.