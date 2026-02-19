Italia-Messico scambi per 11 miliardi
Nel 2025, l’Italia ha rafforzato i propri scambi commerciali con il Messico, raggiungendo un volume di oltre 11 miliardi di euro. La Banca centrale messicana ha confermato che le esportazioni italiane, in particolare nel settore automobilistico e alimentare, sono cresciute significativamente. Il saldo commerciale tra i due paesi si mantiene positivo, grazie anche alla domanda messicana di prodotti italiani di alta qualità. La crescita degli scambi dimostra quanto le relazioni economiche siano diventate solide tra i due paesi. I dati indicano un anno molto positivo per entrambe le economie.
12.30 Il 2025 ha confermato la forza del legame commerciale Italia-Messico. L'interscambio totale ha superato gli 11mld I dati della Banca centrale del Paese latinoamericano rivelano un anno molto positivo per i prodotti della Penisola. Le vendite italiane, dopo un novembre difficile che aveva fatto temere un calo, hanno registrato una ripresa vigorosa a dicembre: un aumento del 16,05% rispetto allo stesso mese del 2024. In soli trenta giorni, le merci italiane hanno raggiunto un valore di 876mln. Spedizioni dal Messico a Italia +5,4%.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
