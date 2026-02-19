L’Italia ha perso contro le Indie Occidentali nel match di cricket, un risultato che segna la fine del suo debutto mondiale. La squadra azzurra ha terminato con un punteggio di 165 a 123, dopo aver mostrato determinazione contro avversari più esperti. Nonostante la sconfitta, gli italiani hanno conquistato il rispetto grazie a una vittoria sul Nepal e a una prestazione convincente contro i maestri inglesi. Il torneo si conclude qui, lasciando un segnale di crescita nel cricket italiano.

Lo show finisce qua. Il Mondiale dell’Italia è terminato. I lanciatori delle Indie Occidentali dall’inizio hanno limitato i nostri battitori come non era riuscito a nessuno dei loro colleghi scozzesi, nepalesi e inglesi. Così che i 165 punti accumulati nel loro inning sono stati ben più che sufficienti. Ed è finita con 42 di scarto. Per quanto la vittoria ai caraibici non fosse nemmeno così necessaria, visto che prima ancora di cominciare erano già qualificati al Super Eight, alla seconda fase del torneo, in qualità del primo posto nel girone, davanti all’Inghilterra. L’Italia invece, come era del tutto prevedibile, torna a casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia ko con le Indie Occidentali: il Mondiale di cricket finisce qui

