Italia furgone finisce in acqua | terrore! Il video da brividi

Il 19 febbraio, un furgone carico di abbigliamento è finito nel canale Colombuola a Venezia, provocando grande paura. La causa sembra essere un’improvvisa perdita di controllo del veicolo, che si è mosso da solo mentre attraversava il Tronchetto. Il furgone è finito in acqua, lasciando i testimoni senza parole. Un passante ha ripreso tutto con il cellulare, mostrando il momento in cui il veicolo scivola nel canale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero.

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, nella zona del Tronchetto, a Venezia, in provincia di Venezia, dove un furgone carico di abbigliamento è precipitato all’interno del canale Colombuola dopo essersi improvvisamente messo in movimento. Il mezzo, che si trovava in sosta nei pressi dello scalo fluviale, ha terminato la propria corsa in acqua sotto gli occhi di numerosi presenti, generando attimi di preoccupazione tra lavoratori e passanti che hanno assistito alla scena. Il conducente del veicolo era riuscito a scendere pochi istanti prima che il furgone iniziasse a muoversi verso il canale, evitando conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, furgone finisce in acqua: terrore! Il video da brividi Leggi anche: “È caduta di testa”. Terrore durante la Coppa del Mondo: video da brividi Italia, crollato tutto! Cosa è successo: il video da brividiUn evento che scuote l’intera Italia: questa mattina a Scampia, Napoli, è stata demolita la Vela Rossa, simbolo delle Vele di Scampia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rapina da film nel Sud Italia. Finisce sulla stampa estera l'assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce; A Torino il furto dell'incasso del furgone dei panini finisce male per il ladro: il padrone lo scopre e lo accoltella in testa; Mantova, bus del trasporto pubblico finisce in un canale a San Giorgio Bigarello: feriti autista e due ragazzini; All'alba perde il controllo del furgone e finisce contro un palo della pubblica illuminazione. Pasticcere ricoverato al Bufalini. Furgone finisce in acqua al Tronchetto, non aveva il freno a mano tirato: paura a VeneziaVENEZIA - Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, nell’area del canale Colombuola, nei pressi del Tronchetto, ... msn.com Furgone finisce in acqua al Tronchetto, il mezzo pesante era carico di abbigliamento: autista miracolato. Traffico marittimo in tiltVENEZIA - Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, nell’area del canale Colombuola, nei pressi del Tronchetto, ... msn.com Il furgone blindato in Memoria del Cavaliere della Repubblica Italiana Mario MASIERO. Masiero Mario arriva a Castellamonte dal veneto nella primavera del 1961 in cerca di un lavoro migliore. Inizia come autista, per poi negli anni a seguire avviare l’attività in facebook