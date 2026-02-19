Italia a medaglia in 10 sport ma si fa dura per il record degli USA | restano due occasioni…

L’Italia ha conquistato medaglie in dieci sport ai giochi invernali, ma il sogno di battere il record degli Stati Uniti si fa più difficile. La competizione di sci alpinismo, al debutto olimpico, ha regalato emozioni, anche se non sono arrivate medaglie decisive. Giulia Murada, sopravvissuta alle qualificazioni come “lucky loser”, ha però faticato nell’ultima salita, finendo in quinta posizione. Le due ultime occasioni per migliorare il record rimangono nel programma, mentre gli atleti si preparano alla prossima sfida.

L’Italia sperava di festeggiare una medaglia in occasione dello storico debutto dello sci alpinismo alle Olimpiadi Invernali, ma le sprint andate in scena sulla parte conclusiva della pista Stelvio di Bormio sono state avare di soddisfazione: Giulia Murada ha raggiunto la finale da lucky loser, ma nel tratto in ascesa dell’atto conclusivo ha pagato un po’ dazio e ha faticato alla seconda fase di transizione, chiudendo in quinta posizione (alla vigilia era accreditata, considerando i risultati di Coppa del Mondo). Per il momento è dunque sfumata la possibilità di conquistare una medaglia nell’undicesimo sport differente a Milano Cortina 2026 (si è anche sperato nella combinata nordica, dove Samuel Costa e Aaron Kostner hanno terminato in quarta piazza la team sprint). 🔗 Leggi su Oasport.it

Italia già a medaglia in 10 sport diversi alle Olimpiadi! Caccia al record degli USAL’Italia conquista già dieci medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un risultato che deriva dalle ottime prestazioni di atleti in diverse discipline.

Italia a medaglia in 8 sport diversi. Ora può arrivare un record unicoL’Italia si conferma protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina.

