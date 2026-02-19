Italgas porta Picarro a Vairano Patenora tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas
Italgas ha scelto Vairano Patenora per installare il sistema Picarro, una tecnologia avanzata che monitora le perdite di gas in tempo reale. La decisione deriva dalla volontà di migliorare la sicurezza delle reti di distribuzione nel territorio. Il sindaco Stanislao Supino e l’Ufficio Tecnico, guidato da Angelo De Simone, hanno incontrato i rappresentanti di Italgas per discutere i dettagli dell’installazione. L’obiettivo è rendere più efficiente e sicura la rete del gas naturale. La prima fase dell’intervento partirà entro la fine del mese.
L'incontro con il sindaco e il responsabile dell'Ufficio Tecnico: un software in grado poi di rilevare non solo la presenza di metano ma anche di etano L’Amministrazione comunale di Vairano Patenora, rappresentata dal sindaco Stanislao Supino e dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Angelo De Simone, ha incontrato una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale. L’iniziativa ha avuto lo scopo di illustrare le modalità operative adottate dall’azienda nell’esercizio della rete cittadina, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio delle condotte e di ricerca preventiva delle dispersioni attraverso tecnologie all’avanguardia.🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Sì alla privatizzazione delle reti del gas: tra urla e rivendicazioni c'è il lasciapassare all'alienazione
Leggi anche: Il gruppo Pettinari sulla vendita delle reti del gas: "Un abominio politico e nel Pescarese è bipartisan"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il nuovo sistema di controllo reti gasItalgas porta a Faenza ‘Picarro’, tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas. Si tratta di un sistema che... Italgas porta a Faenza ‘Picarro’, tecnologia all’avanguardia per il ... ilrestodelcarlino.it
Vairano Patenora – incidente mortale: eseguita l’autopsia sul corpo di Maurizio, domani i funerali facebook