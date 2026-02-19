Italgas porta Picarro a Vairano Patenora tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas

Italgas ha scelto Vairano Patenora per installare il sistema Picarro, una tecnologia avanzata che monitora le perdite di gas in tempo reale. La decisione deriva dalla volontà di migliorare la sicurezza delle reti di distribuzione nel territorio. Il sindaco Stanislao Supino e l’Ufficio Tecnico, guidato da Angelo De Simone, hanno incontrato i rappresentanti di Italgas per discutere i dettagli dell’installazione. L’obiettivo è rendere più efficiente e sicura la rete del gas naturale. La prima fase dell’intervento partirà entro la fine del mese.