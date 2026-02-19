Isola Farnese dopo il crollo il Campidoglio stanzia un milione di euro per ripristinare l' area

A causa della frana che ha bloccato l’accesso a Isola Farnese, il Campidoglio ha deciso di investire un milione di euro per riparare i danni. La frana ha provocato il crollo di una parete, lasciando il borgo di Roma Nord isolato e senza collegamenti stradali. I lavori di ripristino sono già stati avviati e il denaro servirà a rafforzare il costone e a riparare le strade danneggiate. La priorità resta la riapertura sicura delle vie di collegamento per i residenti e i visitatori.

Dentro Isola Farnese, da un mese fuori dal mondo. I residenti: "Se continua così saremo costretti a trasferirci" Il borgo di Roma nord piombato in "lockdown". Gualtieri ordina l'apertura di una strada verso la città Dentro Isola Farnese, da un mese fuori dal mondo. I residenti: "Se continua così saremo costretti a trasferirci" Due anni di costoni crollati e strade chiuse. Ora anche borgo Cesano teme l'isolamento Dopo il crollo a Isola Farnese arriva il collegamento con la Cassia Bis: "Inizialmente solo per i mezzi di soccorso"Dopo il crollo che ha isolato circa 157 residenti a Isola Farnese, le autorità hanno deciso di riaprire il collegamento con la Cassia Bis. Frane a Isola Farnese, borgo isolato a causa del crollo: "Sembra di rivivere il lockdown"Da alcuni giorni, Isola Farnese è isolata. Isola Farnese: il Comune apre via Prato della Corte per il passaggio dei mezzi di soccorso. Maltempo a Roma, cade albero all'Eur; Dopo la frana sono bloccato in casa, qui siamo siamo isolati. Pare un altro lockdown, fate qualcosa per Isola Farnese: l'appello di Tinto Brass; Dentro Isola Farnese, il borgo isolato dalla frana: Difficoltà pure a fare la spesa, stiamo molto male; Borgo di Isola Farnese ancora isolato a causa di una frana: il drone. Isola Farnese, faro sul borgo isolato: «Martedì 24 febbraio consiglio municipale straordinario». In città altre piante giùLa frana di Isola Farnese e lo smottamento del costone di tufo nei pressi di Cesano saranno al centro di un Consiglio straordinario del Municipio XV, ... Dove si trova Isola Farnese: emergenza frane a Roma dopo NiscemiPrima la frana i crolli, poi l'isolamento, le transenne ad impedire l'accesso e l'uscita da Isola Farnese, insomma l'emergenza continua. Nel quartiere a nord di Roma è arrivata anche la commissione d' ... Un grido d'aiuto. Diretto. Senza giri di parole. Tinto Brass a 92 anni ha raccontato la situazione che sta vivendo a Isola Farnese a Roma, dove abita da mezzo secolo. Dopo le due frane di gennaio, il borgo è rimasto isolato e l'unico accesso attualmente dispon A causa delle frane che hanno isolato Isola Farnese, Tinto Brass racconta di sentirsi bloccato in casa, con gravi difficoltà a muoversi e un senso di isolamento che paragona a quello vissuto durante il lockdown