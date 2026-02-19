Isola d' Elba Esa assume operatori ecologici per il porta e porta e autisti | i requisiti e le scadenze

Esa ha aperto le selezioni sull’Isola d’Elba per assumere operatori ecologici, autisti e addetti allo spazzamento. La decisione deriva dalla necessità di migliorare il servizio di raccolta rifiuti nel territorio. I candidati devono rispettare requisiti specifici e presentare domanda entro le scadenze stabilite. La selezione riguarda figure che si occupano della raccolta porta a porta e della guida dei mezzi. Chi desidera partecipare può consultare i dettagli sui bandi pubblicati sul sito ufficiale dell’ente locale. La scelta mira a rafforzare il servizio di igiene urbana.

Operatori ecologici per la raccolta dei rifiuti porta a porta, autisti, addetti allo spazzamento meccanico e manuale e operatori addetti alla linea. Nella giornata di mercoledì 18 febbraio Esa, ovvero Elbana Servizi Ambientali, l'azienda che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti per i comuni dell'isola d'Elba, ha diffuso un avviso di selezione privatistica per titoli ed esami finalizzato alla costituzione di tre diverse graduatorie di idonei per l'eventuale assunzione a tempo determinato o indeterminato. Ci sarà tempo per poter presentare domanda fino al giorno 19 marzo 2026.